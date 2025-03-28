Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler, 28 Mart 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 28 Mart Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?