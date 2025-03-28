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        Haberler Bilgi Spor 28 Mart Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? Futbol Haberleri

        28 Mart Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Milli maçların bitimiyle gözler lig maçlarına çevrildi. Bu kapsamda bugün Süper Lig, 1. Lig, Fransa Lig 1, Bundesliga ve Portekiz Ligi'nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Futbolseverler, "28 Mart Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 28 Mart 2025 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:54
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        • 1

          Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler, 28 Mart 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 28 Mart Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          SÜPER LİG

          16:00 Kayserispor - Hatayspor (beIN Sports 1)

          16:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)

          20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

          20:30 Konyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

        • 3

          1. LİG

          16:00 Boluspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

          16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

          20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

          20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)

        • 4

          BUNDESLİGA

          22:30 Bayer Leverkusen - Bochum (beIN Sports 3, TİVİBU SPOR 1)

        • 5

          LİGUE 1

          22:45 RC Strasbourg - Lyon (beIN Sports 4)

        • 6

          PORTEKİZ PREMİER LİG

          23:15 Gil Vicente - Benfica (S Sport Plus)

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