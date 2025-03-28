28 Mart Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Milli maçların bitimiyle gözler lig maçlarına çevrildi. Bu kapsamda bugün Süper Lig, 1. Lig, Fransa Lig 1, Bundesliga ve Portekiz Ligi'nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Futbolseverler, "28 Mart Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 28 Mart 2025 maç takvimi...
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Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler, 28 Mart 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 28 Mart Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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SÜPER LİG
16:00 Kayserispor - Hatayspor (beIN Sports 1)
16:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)
20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
20:30 Konyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
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1. LİG
16:00 Boluspor - Bandırmaspor (TRT Spor)
16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)
20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)
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BUNDESLİGA
22:30 Bayer Leverkusen - Bochum (beIN Sports 3, TİVİBU SPOR 1)
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LİGUE 1
22:45 RC Strasbourg - Lyon (beIN Sports 4)
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PORTEKİZ PREMİER LİG
23:15 Gil Vicente - Benfica (S Sport Plus)
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