28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim okullar, özel ve devlet kurumları açık mı?

28 Ekim tatil mi, hangi gün soruları, milyonlarca öğrenci ve çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 102. yılının kutlanacağı 29 Ekim hazırlıkları başlarken, gözler de 2025 yılı resmi tatil bilgilerine çevrildi. Peki, 28 Ekim'de okul var mı, 29 Ekim tatil mi, yarım gün mü?