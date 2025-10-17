28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim okullar, özel ve devlet kurumları açık mı?
29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinin çarşamba gününe denk gelmesi dolayısıyla çalışanlar ve öğrenciler tatil günlerine odaklandı. Resmi Gazete bilgilerine göre bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Peki 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi olacak? 28 Ekim salı günü okullar, özel ve devlet kurumları açık mı?
28 Ekim tatil mi, hangi gün soruları, milyonlarca öğrenci ve çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 102. yılının kutlanacağı 29 Ekim hazırlıkları başlarken, gözler de 2025 yılı resmi tatil bilgilerine çevrildi. Peki, 28 Ekim'de okul var mı, 29 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
28 EKİM TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak.
28 EKİM’DE KAPALI OLAN YERLER
28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan sonra kamu kurumları kapalı olacak. Kamu ve özel bankalar yarım gün açık olurken bankaların çalışma saatlerine göre hareket eden Borsa İstanbul’da yarım gün tatil olacak.
Okullar, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler öğleye kadar açık olacak. Hastanelerin acil servisleri tam gün hizmet vermeye devam edecek.