28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar var mı, bankalar, hastaneler açık mı?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl şükran ve coşku içinde kutlanıyor. Milli bayramlarımız arasında yer alan bu özel gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle de 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.

28 EKİM'DE BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim pazartesi yarım gün tatil olarak ilan edildi.Bundan dolayı bankalar 28 ekim pazartesi günü öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek.

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak ve tatil saat 13:00'te başlayacak. Hastaneler de saat 13:00'e kadar açık olacak. Daha sonra da acil servis hizmet verecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet'in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.