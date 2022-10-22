Türkiye bir kez daha Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyişe başladı. Bu özel gün öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de 28 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı oldu. İşte, 28 Ekim ve 29 Ekim ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...