28 Ekim okullar tatil mi? MEB duyurdu! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul var mı, yok mu, ders işlenecek mi?

28 Ekim Pazartesi gününe denk geldiği için okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. MEB'e bağlı 81 ildeki okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi. 29 Ekim Salı günü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olacak. Peki 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?