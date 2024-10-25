28 Ekim okullar tatil mi? MEB duyurdu! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
29 Ekim'in Salı gününe denk gelmesi sebebiyle, 28 Ekim Pazartesi günü okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. Peki 28 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
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28 Ekim Pazartesi gününe denk geldiği için okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. MEB'e bağlı 81 ildeki okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi. 29 Ekim Salı günü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olacak. Peki 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?
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28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?
MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.
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28 EKİM’DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2024 günü mesai yarım gün olacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk gelmektedir. 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak.
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