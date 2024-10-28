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        Haberler Bilgi Yaşam 28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi, acil servisler çalışıyor mu?

        28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi, acil servisler çalışıyor mu?

        28 Ekim Pazartesi günü hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Pazartesi ve Salı gününe denk geliyor. Bilindiği üzere 28 Ekim de, öğleden sonra yarım gün resmi tatil olarak sayılıyor. Peki 28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim hastaneler tatil mi, acil servisler çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:02 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:12
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        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı bir buçuk günlük resmi tatil uygulanıyor. Doktora muayene olacak ve ilaç yazdıracak olanlar, 28 Ekim Cuma günü hastanelerin ve eczanelerin çalışma durumunu sorguluyor. İşte, 28 Ekim 2024 hastanelerin çalışma durumu...

        • 2

          28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

          Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak. 28 Ekim tarihinde hastaneler 13.00'e kadar açık olacak. 13.00 sonrasında ise acil servis hizmet vermeye devam edecek.

        • 3

          ECZANELER 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil olacak. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2024 günü mesai yarım gün olacak. Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası hizmet verecek. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczanelerimiz açık olacak ve diğer eczanelerimiz kapalı olacaktır.

          28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

          Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bir gün öncesi olan 28 Ekim tarihi yarım gün olarak kabul edilmektedir.

          1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar.

          28 Ekim günü saat 13.00’dan itibaren bankalar, okullar, bankalar, sağlık ocakları ve diğer kamu kurumları öğleden sonra kapalı olacak.

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