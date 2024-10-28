28 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı arifesi olması dolayısıyla notere gitmeyi planlayanlar, çalışma saatleriyle ilgili araştırmalar yapıyor. Araç, iş yeri ve konut alım-satımı, belge tasdiki gibi önemli işlemlerin yapıldığı bu kurumun, 28 Ekim Pazartesi günü çalışma düzenine dair detayları haberimizde derledik. İşte 28 Ekim’de noterlerin çalışma saatlerine dair bilgiler…