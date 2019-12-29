REYTİNG SONUÇLARI - 28 ARALIK 2019

28 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte 28 Aralık dizi reytingleri