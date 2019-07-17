17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Koğuk Mahallesi'nde yıllar önce yaşanan eski muhtar ve eşinin hikayesi genç çiftlere ibret oldu.
İHA'nın haberine göre, köyün ileri gelen ailelerinden Çavuşoğulları’nın 1926 doğumlu olan Abdullah Yalçınkaya, 1945'te 19 yaşında köydeki Mehmet Ağa’nın kızı 17 yaşındaki Kübra ile evlendi. Kübra-Abdullah Yalçınkaya çifti çocukları olmayınca yeğenleri Metin Yalçınkaya’yı evlat edindi. Köyün ileri gelenleri arasında yer alan Abdullah Yalçınkaya, 1960-1980 yılları arasında 20 yıl boyunca köyün muhtarlığını da yaptı.
KİMSE BARIŞTIRAMADI
Yalçınkaya çiftinin mutlu günleri, evliliklerinin üzerinden 37 yıl geçtikten sonra 1982 yılındaki tartışmayla son buldu. Çiftler birbirlerine küstü. Ailesi zengin olduğu için ekonomik durumu daha iyi olan Kübra Yalçınkaya boşanmak istedi ancak, köyün 20 yıllık muhtarı Abdullah Yalçınkaya, "Yıllarca köyü idare etti, evini idare edemedi" denmesinden endişe ederek boşanmadan yaşadıkları binanın alt katına bir oda yapıp, aynı çatı altında karısı ile ayrı yaşamaya başladı. Evliliklerinin son yılları olan 27 yılı ayrı ve küs yaşayan Kübra-Abdullah Yalçınkaya çiftini barıştırmak için birçok kişi araya girdi. Yıllarca uğraşmalarına rağmen Yalçınkaya çifti inadından vazgeçmedi.
2 SAAT ARAYLA ÖLDÜLER: 'BENİM İÇİN BİR ŞEY DEDİ Mİ?'
27 yıl hiç birbirleri ile görüşmeden yaşamlarını küs sürdüren çiftten 81 yaşına giren Kübra Yalçınkaya, 19 Haziran 2009 günü vefat etti. Üst katta yaşayan ve girişleri ayrı olan evde eşinin öldüğünü öğrenen Abdullah Yalçınkaya, elleri ile dizlerini döverek "Benim için bir şey dedi mi?" diye sordu ancak, yine inadını sürdürüp eşinin cenazesine katılmadı. Bu arada köyün erkekleri cenazenin defni ile uğraşırken, kadınlar da Kübra Yalçınkaya’nın yaşadığı yere çıktı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan 83 yaşındaki Abdullah Yalçınkaya da eşinin cenazesinin defnedildiği sırada hayatını kaybetti.
VASİYETLERİ GEREĞİ YAN YANA DEFNEDİLMEDİLER
Cenazeden dönüp eve gelenler Abdullah Yalçınkaya’nın da öldüğünü görünce şok yaşadı. 64 yıllık evlilik hayatlarının 27 yılını aynı çatı altında küs geçirip aynı gün ölen Kübra-Abdullah Yalçınkaya çifti, vasiyetleri gereği yan yana değil mezarlığın farklı köşelerine defnedildiler. Yaklaşık 20 yıldır konuşulan bu olay, Karpuzlu ve çevresinde bir çok kişiye ibret oluyor.
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