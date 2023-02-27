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27 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Çılgın Sayısal Loto'da geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'da sonuçlar 21.30'da belli oluyor. Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama süreci başlayacak. İşte 27 Şubat 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ekranı...

Giriş: 27.02.2023 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
27 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama
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Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında bekleyiş sürüyor. MPİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor. İşte 27 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto'da hakkında merak edilenler...

27 ŞUBAT 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak. Şanslı numalara belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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