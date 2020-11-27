Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Hataya çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısı yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu açık gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),sabah saatlerinde kuzeydoğudan güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!