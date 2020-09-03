27. İstanbul Caz Festivali başladı

İKSV tarafından, gerçekleştirilen 27. İstanbul Caz Festivali'nin dün akşam gerçekleşen açılış konserinde 'Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu' müzik severlerle buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 27. İstanbul Caz Festivali, 2 Eylül Çarşamba akşamı Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu konseri ile Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta başladı.

İstanbul Caz Festivali direktörü Harun İzer

Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali 2 Eylül akşamı Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen açılış konseri ile başladı. İstanbul Caz Festivali direktörü Harun İzer ve Garanti BBVA Sponsorluk ve Etkinlik Yönetmeni Ersin Babaoğlu’nun konuşması ile açılışı yapılan gecede Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu sahneye çıktı.

Besteleriyle dünyaya açılan piyanist Selen Gülün öncülüğünde, Barış Doğukan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odaman gibi Türkiye’nin en beğenilen caz müzisyenlerinden oluşan beşliye, gecede sahnede önemli caz vokallerinden Sibel Köse ve Ece Göksu eşlik etti.

İstanbul Caz Festivali’nin konserleri, bu yıl 20 Eylül’den itibaren festivalin çevrimiçi platformunda erişime açılacak. 2-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’un en sevilen açık hava mekânlarında gerçekleşecek konserlerin kayıtları, çevrimiçi platformu online.iksv.org üzerinden Türkiye’nin yanı sıra bütün dünyadan müzikseverler tarafından da izlenebilecek.

Çevrimiçi platformda yayımlanacak konserlerin biletleri biletix.com adresi üzerinden 20 TL fiyatla satışa sunuluyor. İzleyiciler ayrıca çevrimiçi izlenebilecek konserlerin tamamını 125 TL fiyatla kombine olarak da satın alabiliyor.