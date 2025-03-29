Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çorlu ilçesinin Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeden araca yüklenerek İstanbul'a etil alkol götürüldüğü belirlendi.

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Takibe alınan ve durdurulan araç ile işletmede yapılan aramada toplam 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

Ayrıca iş yerinde çalışan yabancı uyruklu O.S.'nin de kaçak olarak çalıştığı belirlendi.

Olaya ilişkin incelemesi sürüyor.