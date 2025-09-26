Hafta sonu hangi sınavlar var? 27-28 Eylül 2025 ÖSYM sınav takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar genellikle hafta sonları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bu hafta sonu hangi sınavların yapılacağı adaylar ve velileri tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin bu yılki sınav takvimine göre, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde üç sınav yapılacak. 27 Eylül Cumartesi günü bir sınav, 28 Eylül Pazar günü ise iki sınav düzenlenecek. Peki, ÖSYM takvimine göre hafta sonu hangi sınavlar var? İşte, 27-28 Eylül 2025 ÖSYM sınav takvimi!
- 1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar genellikle hafta sonu yapılıyor. Bu sebeple bu hafta sonu hangi sınavların yapılacağı araştırılıyor. ÖSYM 2025 sınav takviminde, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde toplam 3 sınav gerçekleştirileceği görünüyor. Peki, hafta sonu hangi sınavlar var? İşte, 27-28 Eylül 2025 ÖSYM sınav takvimi…
- 2
HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR? 27-28 EYLÜL 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM hafta sonu 3 sınav birden gerçekleştirecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/10) 27 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) ise 28 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
- 3
E-YDS 2025/10 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre e-YDS 2025/10; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde 47 salonda İngilizce dilinde düzenlenecek.
Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.
Sınavın sonuçları 27 Eylül'de açıklanacak.
-
- 4
HMGS VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS), 17 ilde 18 sınav merkezinde yapılacak. Sınavlar için toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak.
Saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavlar test şeklinde olacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.
İYÖS ve HMGS/2 sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.
- 5
HMGS VE İDARİ YARGI ÖN SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış olanlar girebilecek.
İdari Yargı Ön Sınavı'na ise hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek.
- 6
'22 BİN 773 ADAY TER DÖKECEK'
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada sınavlara 22 bin 773 adayın katılacağını belirterek, "HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, İYOS uygulamasına 1267, e-YDS/10 uygulamasına ise 5 bin 266 aday başvurdu. Sınavlarda 70 engelli adayımız ter dökecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 84 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu yapılacak sınavlarda güvenliğin sağlanması ve sınav organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için 3 bin 161 kişi görev alacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim" dedi.
-
- 7