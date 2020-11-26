Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van’ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu^nu doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı zamanla az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Az bulutlu,

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu,

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Van çevrelerinin yağmurlu, yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),kuzeyi ve açıkları 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,5 m, kuzeyi 3,0m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ile batısının açıkları sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),sabah ve öğle saatlerinde yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.