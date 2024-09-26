Dil Bayramı'nın 92. yılı kutlanıyor! 26 Eylül Dil Bayramı'nın tarihi önemi nedir?
Türk Dil Kurumu 1938 yılından yani tam 92 yıl önce, çok sayıda bilim adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı gibi önemli meslek gruplarını topladığı Türk Dili Kurultayı'nda Türkçe'nin önemini vurgulamak için 26 Eylül gününü "dil bayramı" ilan etti. İşte, 26 Eylül Dil bayramı tarihi, önemi ve mesajları...
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932'de düzenlenen "Birinci Türk Dil Kurultayı"nın açılış günü olan 26 Eylül, her yıl "Dil Bayramı" olarak kutlanıyor. Yaşamı boyunca Türk diline önem veren Atatürk, Türk dilinin, en zengin dillerden biri olduğunu vurgulamıştır. İşte, 26 Eylül Dil Bayramı tarihi, önemi ve mesajları...
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ATATÜRK: TÜRK DİLİ, DİLLERİN EN ZENGİNLERİNDENDİR
"Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adıyla 12 Temmuz 1932'de kurulan ve daha sonra "Türk Dil Kurumu" ismini alan cemiyet, 'Birinci Türk Dil Kurultayı'nı 26 Eylül-6 Ekim 1932 tarihleri arasında yaptı.
Yaşamı boyunca Türk diline önem veren Atatürk, daha Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmadan görüşlerini çeşitli zeminlerde dile getiriyordu.
Atatürk, 2 Eylül 1930'da Prof. Sadri Maksudi (Arsal) Bey'in 'Türk Dili İçin' adlı kitabının iç kapağına, "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." ifadelerini yazmıştı.
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DİL BAYRAMI 92 YILDIR KUTLANIYOR
Türk Dil Kurumu 92 yıl önce, çok sayıda bilim adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı gibi önemli meslek gruplarını topladığı Türk Dili Kurultayı’nda Türkçe’nin önemini vurgulamak için 26 Eylül gününü "dil bayramı" ilan etti.
Cemiyet, 1934'te yapılan kurultayda "Türk Dili Araştırma Kurumu" adını aldı, 1936'daki kurultayda ise adı, bugünkü "Türk Dil Kurumu" olarak değiştirildi.
Atatürk, vefatından kısa süre önce yazdığı vasiyetname ile mal varlığını TDK ile Türk Tarih Kurumu"na bıraktı. TDK ve TTK, 1982 Anayasası ile oluşturulan ''Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu"na bağlandı.
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26 EYLÜL DİL BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN MESAJLARI
Dil, kültürümüzün anahtarıdır. Bugün, dilimizin güzelliklerini kutlayalım! Dil Bayramı’mız kutlu olsun!
Türk dili, derin bir kültürün yansımasıdır. Zengin kelime hazinemizle düşüncelerimizi en güzel şekilde ifade edelim. Dil Bayramı'mız kutlu olsun!
Sözlerimizle dünyayı güzelleştirelim. Dil Bayramı'mızda sevgi ve saygıyla dolalım!
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Her dil, bir dünyanın kapısını aralar. Dil Bayramı'nda tüm dillerin birliğini kutlayalım!
Dilimiz, düşüncelerimizin ve duygularımızın ifadesidir. Bugün, dilimizi onurlandıralım. Dil Bayramı'mız kutlu olsun!
Türkçe'miz, ince ve derin anlamlarla dolu. Bugün, dilimizin güzelliklerini ve zenginliğini kutlayalım!
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Dilimiz, kimliğimizin en önemli parçasıdır. Dil Bayramı’mız kutlu olsun!
Kelimelerle kurduğumuz dünyamızda, dilimizi yaşatmaya devam edelim. Dil Bayramı'mız kutlu olsun!
Her bir kelimemiz, tarihimizin ve kültürümüzün bir parçasıdır. Türk dilinin zenginliği, bizi bir arada tutar. Dil Bayramı'mız kutlu olsun!
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Dilimiz, köklerimizden gelen bir hazine. Türk dilinin zenginliğini yaşatmak için hep birlikte çabalayalım. Dil Bayramı'mız kutlu olsun!