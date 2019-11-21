POMEM traf\u0131ndan 26. D\u00f6nem POMEM fiziki m\u00fclakat s\u0131nav\u0131 i\u00e7in talimatlar yay\u0131nland\u0131. Adaylar bu talimatlara g\u00f6re ilerleyecekler. Parkur bilgileri a\u015fa\u011f\u0131daki gibi yer ald\u0131. Ayr\u0131ca m\u00fclakatta \u015f\u0131nav ve mekik olmayacak. Ba\u015flang\u0131\u00e7 \u00e7izgisi ile a\u011f\u0131rl\u0131k ta\u015f\u0131ma etab\u0131n\u0131n son duban\u0131n bulundu\u011fu yere kadar 29 metre uzunlu\u011funda ve a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131n ba\u015f\u0131ndaki duba ile takla minderinin ba\u015f\u0131ndaki duba aras\u0131 14 metre eninde, takla atma minderinin ba\u015f\u0131ndaki duba ile bitiri\u015f \u00e7izgisine kadar 29 metre uzunlu\u011funda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunlu\u011fundaki parkurdan olu\u015fmaktad\u0131r. Fiziki Yeterlilik S\u0131nav\u0131nda aday\u0131n s\u00fcresinin takibi, fiziki yeterlilik s\u0131nav\u0131 komisyonu ve s\u0131nava kat\u0131lan aday taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fclebilecek nitelikteki dijital fotoselli s\u00fcre\u00f6l\u00e7er ile yap\u0131lacakt\u0131r. Dijital fotosel cihaz\u0131n\u0131n ba\u015flama ve biti\u015f k\u0131sm\u0131ndaki fotoseller aras\u0131ndaki mesafe en az (3) \u00fc\u00e7 metre geni\u015flikte olacakt\u0131r. Yap\u0131lacak hareketlerle ilgili olarak;\u00d6ncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tan\u0131t\u0131lacakt\u0131r. Adaylara parkuru tan\u0131t\u0131m esnas\u0131nda veya s\u0131nav esnas\u0131nda olu\u015fabilecek herhangi bir sakatl\u0131k durumunda fiziki yeterlilik s\u0131nav komisyonu sorumlu de\u011fildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimli\u011fini vererek kendini tan\u0131tt\u0131ktan sonra parkurun ba\u015flama noktas\u0131na gelip ve kameraya do\u011fru d\u00f6n\u00fcp kendisini bir kez daha tan\u0131tarak parkura do\u011fru d\u00f6ner. Aday \u201cBA\u015eLA\u201d komutu ile ba\u015flama \u00e7izgisini ge\u00e7ti\u011fi anda s\u00fcresi ba\u015flayacakt\u0131r. 1) S\u0131\u00e7rama tahtas\u0131 etab\u0131; \u0130lk etap olarak aday jimnastik s\u0131\u00e7rama tahtas\u0131 \u00fczerinden 6 kez sa\u011fa, sola \u00e7ift ayakla s\u0131\u00e7rama hareketi yapacakt\u0131r. (Aday istedi\u011fi taraftan sa\u011fdan veya soldan \u00e7ift ayakla s\u0131\u00e7rama hareketine ba\u015flayabilecektir.) S\u0131\u00e7rama tahtas\u0131n\u0131n uzunlu\u011fu 2,5 metre, y\u00fcksekli\u011fi 40 cm, geni\u015fli\u011fi 20 cm ve s\u0131\u00e7rama tahtas\u0131n\u0131n yere basma ayaklar\u0131 52 cm eninde olacakt\u0131r. Aday\u0131n;\u2022 Jimnastik s\u0131\u00e7rama tahtas\u0131 \u00fczerinden her bir eksik s\u0131\u00e7ramas\u0131n\u0131n ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak biti\u015f s\u00fcresine (2) iki saniye ilave edilecektir. \u2022 Tek ayakla yap\u0131lan s\u0131\u00e7rama hareketi s\u0131\u00e7rama olarak say\u0131lmayacakt\u0131r. Bu istasyonu ge\u00e7ebilmek i\u00e7in 6 s\u0131\u00e7rama hareketinin en az bir tanesi nizami olarak yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. (Nizami s\u0131\u00e7rama hareketi; \u00e7ift ayakla s\u0131\u00e7ramak suretiyle her iki aya\u011f\u0131n s\u0131\u00e7rama tahtas\u0131n\u0131n di\u011fer taraf\u0131na ge\u00e7mesidir.) Aday s\u0131\u00e7rama hareketlerinin hi\u00e7 birini nizami olarak yapmamas\u0131 durumunda diskalifiye edilerek elenecektir. \u2022 Aday\u0131n s\u0131\u00e7rama tahtas\u0131ndaki nizami atlay\u0131\u015flar\u0131 parkurda g\u00f6revli \u00d6\u011fretim G\u00f6revlisi taraf\u0131ndan sesli olarak a\u00e7\u0131ktan say\u0131l\u0131r. 2) Lastik i\u00e7erisinden ge\u00e7me etab\u0131; Lastik i\u00e7inden ge\u00e7me etab\u0131nda adaylar 6 adet lastik i\u00e7erisinden tek ayakla (sa\u011f ayak sa\u011f lastik, sol ayak sol lastik) i\u00e7ine basarak ge\u00e7ecektir. Lastiklerin ebad\u0131 205*55*16 inch olacak, lastikler \u00e7apraz ve birbirine ba\u011fl\u0131 \u015fekilde olacakt\u0131r. Aday\u0131n; \u2022 Her bir lastik i\u00e7in, i\u00e7erisine basmadan ge\u00e7memesinin ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak biti\u015f s\u00fcresine (2) iki saniye ilave edilecektir. \u2022 Aday\u0131n bu istasyonu ge\u00e7ebilmesi i\u00e7in lastiklerin en az bir tanesinin i\u00e7erisine nizami olarak basmas\u0131 gerekmektedir. Hi\u00e7bir lasti\u011fin i\u00e7erisine basmadan ge\u00e7en aday diskalifiye edilerek elenir. 3) A\u011f\u0131rl\u0131k ta\u015f\u0131ma etab\u0131; A\u011f\u0131rl\u0131k ta\u015f\u0131ma etab\u0131nda, erkek adaylar i\u00e7in 30 Kg (15x2) a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki, kad\u0131n adaylar 20 Kg (10x2) a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki iki kum torbas\u0131n\u0131 aralar\u0131nda 16 metre mesafe bulunan iki duban\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndan dola\u015farak ta\u015f\u0131yacak ve a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131 ta\u015f\u0131maya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, ald\u0131\u011f\u0131 noktaya b\u0131rakacakt\u0131r. Aday\u0131n;\u2022 A\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 noktadaki duban\u0131n arkas\u0131ndan dola\u015fmadan geriye d\u00f6nerek istasyonu tamamlay\u0131p a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 noktaya b\u0131rakmayan adaya ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak 1 (bir) saniye, \u2022 A\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 noktadaki duban\u0131n arkas\u0131ndan a\u011f\u0131rl\u0131klarla dola\u015fmamas\u0131na 1 (bir) saniye, bo\u015f olarak dola\u015fmamas\u0131na da 1 (bir) saniye ilave edilecektir.\u2022 Ayr\u0131ca aralar\u0131nda 16 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkas\u0131ndan dola\u015farak etab\u0131 tamamlamayan, herhangi bir mesafeden d\u00f6nerek etab\u0131 eksik b\u0131rakan aday bu istasyonu tamamlamam\u0131\u015f say\u0131l\u0131r ve diskalifiye edilerek elenir. \u2022 A\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131 16 metrelik mesafeyi tamamlayarak ald\u0131\u011f\u0131 yere b\u0131rakan aday, duban\u0131n i\u00e7erisinden ge\u00e7erek di\u011fer istasyona ge\u00e7mesi halinde bitirme s\u00fcresine ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.\u2022 Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 biti\u015f s\u00fcresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. \u2022 Aday a\u011f\u0131rl\u0131klarla dubalar\u0131n arkas\u0131ndan d\u00f6nerken a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131n her ikisi de duban\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndan olmak kayd\u0131yla d\u00f6necek, a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131n bir tanesini duban\u0131n i\u00e7inden d\u00f6nd\u00fcrmek kayd\u0131yla d\u00f6nmesi halinde biti\u015f s\u00fcresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.\u2022 A\u011f\u0131rl\u0131k torbalar\u0131, ikinci duban\u0131n sa\u011f taraf\u0131na 20 cm mesafeden sonra torbalar\u0131n aras\u0131nda i\u00e7ten i\u00e7e 50 cm mesafe olacak ve torbalar\u0131n tutma k\u0131s\u0131mlar\u0131 birbirine paralel olacak ve i\u00e7 k\u0131s\u0131mdaki bo\u015fluklar birbirine bakacak \u015fekilde yerle\u015ftirilir. 4) Sa\u011fl\u0131k topuna dokunma etab\u0131; Sa\u011fl\u0131k topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta aras\u0131nda mesafesi 8 metre olan ve yerde duran sa\u011fl\u0131k toplar\u0131ndan \u00f6nce ko\u015fu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunu\u015f yapacakt\u0131r. Aday\u0131n;\u2022 Her bir eksik dokunma i\u00e7in ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak biti\u015f s\u00fcresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.\u2022 Sa\u011fl\u0131k topuna dokunma hareketinde aday \u00f6nce en uzaktaki topa dokunarak sonra ge\u00e7erken dokunmad\u0131\u011f\u0131 ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokundu\u011fu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacakt\u0131r. Bu istasyonu bu \u015fekilde yapmayan, \u00f6nce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak di\u011fer istasyona ge\u00e7en aday\u0131n ikinci topa dokunmas\u0131 bir dokunu\u015f say\u0131lacakt\u0131r. \u0130lk topa dokunmas\u0131 say\u0131lmayacak ve bu \u015fekilde iki top aras\u0131ndaki mesafeyi kat etmeyecek \u015fekilde di\u011fer istasyona ge\u00e7en aday\u0131n bitirme s\u00fcresine ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak 6 (alt\u0131) saniye ilave edilecektir.\u2022 Aday\u0131n topa dokunmas\u0131ndan dolay\u0131 toplar\u0131n top haznesinden \u00e7\u0131kmas\u0131 durumunda aday, topun pe\u015finden de\u011fil topun bulunmas\u0131 gereken hazneye dokunacakt\u0131r.\u2022 Bu istasyondaki sa\u011fl\u0131k toplar\u0131n\u0131n hi\u00e7birine dokunmadan ge\u00e7mesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir. 5) Takla atma etab\u0131; Takla hareketine gelirken aday duban\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndan dola\u015farak gelip, yer minderinde \u00f6ne do\u011fru 1 (bir) defa takla atacakt\u0131r. \u2022 Takla hareketine gelirken duban\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndan dola\u015fmayan veya dubay\u0131 deviren adaya ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak biti\u015f s\u00fcresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. \u2022 Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hi\u00e7 yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir. 6) Slalom ko\u015fu etab\u0131; Slalom ko\u015fu etab\u0131nda 6 adet slalom \u00e7ubu\u011fu d\u0131\u015f\u0131ndan dola\u015f\u0131larak tamamlan\u0131r. \u00c7ubuklar 1.5 metre y\u00fcksekli\u011finde olup, d\u00fcz ve \u00e7apraz olarak 2.5 metre aral\u0131\u011f\u0131nda olacakt\u0131r. Aday\u0131n; \u2022 Her bir eksik ge\u00e7i\u015f i\u00e7in ve \u00e7ubu\u011funu deviren adaya ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak biti\u015f s\u00fcresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.\u2022 Slalom \u00e7ubuklar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu parkuru hi\u00e7 yapmadan ge\u00e7mesi halinde aday, diskalifiye edilerek elenecektir. 7) Engel etab\u0131; Engel etab\u0131nda 5 adet engel (\u00fcstten ge\u00e7ilecek engel y\u00fcksekli\u011fi \u00e7\u0131tan\u0131n \u00fcst\u00fcnden 50 cm., alttan ge\u00e7ilecek engel y\u00fcksekli\u011fi \u00e7\u0131tan\u0131n alt\u0131ndan 110 cm. ve iki \u00e7\u0131ta aras\u0131ndaki mesafe i\u00e7ten i\u00e7e 138 cm. olup engeller aras\u0131ndaki mesafe 2 metredir) \u00fcstten-alttan, \u00fcstten-alttan, \u00fcstten olmak \u00fczere ge\u00e7ilir ve ko\u015farak biti\u015f noktas\u0131 ge\u00e7ildi\u011finde parkur tamamlanm\u0131\u015f olur. Aday\u0131n;\u2022 Bu etap s\u0131ras\u0131nda engel \u00e7ubu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcrmesi yerinden \u00e7\u0131karmas\u0131 (engel \u00e7ubu\u011funun bir taraf\u0131n\u0131n bile yerinden \u00e7\u0131kmas\u0131) ceza s\u00fcresi alma nedenidir. Engel \u00e7ubuklar\u0131n\u0131n bir birlerine tak\u0131l\u0131\u015f y\u00f6n\u00fc aday\u0131n geli\u015f y\u00f6n\u00fcne bakacak \u015fekilde olacakt\u0131r. Engel etab\u0131nda her bir eksik ge\u00e7i\u015f, engeli hatal\u0131 ge\u00e7me, engelleri devirme ve d\u00fc\u015f\u00fcrme i\u00e7in ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak biti\u015f s\u00fcresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. \u2022 Bu istasyonu ge\u00e7ebilmek i\u00e7in aday\u0131n engellerden en az bir tanesini nizami olarak ge\u00e7mesi gerekmektedir. Aday engellerin hi\u00e7birini nizami ge\u00e7memesi durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.\u2022 Aday\u0131n parkuru tamamlad\u0131ktan sonra engel etab\u0131ndaki \u00e7\u0131talardan herhangi birinin devrilmesi veya yerinden \u00e7\u0131kmas\u0131 durumunda adaya ceza verilmez. 8) Aday\u0131n ba\u015flang\u0131\u00e7 \u00e7izgisinden ge\u00e7mesiyle birlikte skorboardda \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayan kronometre, aday\u0131n biti\u015f \u00e7izgini ge\u00e7mesiyle durur. Aday\u0131n sens\u00f6rlerin alg\u0131layamayaca\u011f\u0131 \u015fekilde alt\u0131ndan ge\u00e7mesi veya \u00fcst\u00fcnden s\u0131\u00e7rayarak ge\u00e7mesi ya da herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmamas\u0131, durdurulamamas\u0131 halinde fiziki yeterlilik s\u0131nav\u0131 komisyonu taraf\u0131ndan aday\u0131n biti\u015f \u00e7izgisinden ge\u00e7i\u015fi g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131narak biti\u015f s\u00fcresi olarak kaydedilir. Herhangi bir teredd\u00fctte d\u00fc\u015f\u00fclmesi halinde kamera kay\u0131tlar\u0131 kontrol edilerek biti\u015f s\u00fcresi tespit edilir ve biti\u015f s\u00fcresi olarak yaz\u0131l\u0131r. Aday\u0131n biti\u015f \u00e7izgisine kendini atarak kronometreyi durdurmas\u0131 halinde aday\u0131n v\u00fccudunun herhangi bir k\u0131sm\u0131n\u0131n parkurun biti\u015f \u00e7izgisinin i\u00e7erisinde kalmas\u0131 durumunda aday\u0131n biti\u015f s\u00fcresine ceza kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak 1 (bir) saniye ilave edilir. Aday\u0131n biti\u015f \u00e7izgisine d\u00fc\u015ferek veya kendini atmas\u0131 durumunda kronometre hala \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsa aday kendisi kalk\u0131p biti\u015f \u00e7izgisini ge\u00e7ene kadar kronometre \u00e7al\u0131\u015fmaya devam eder ve adaya komisyonca kesinlikle m\u00fcdahale edilmez. 9) Fiziki Yeterlilik Parkuru i\u00e7erisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir. Fiziki yeterlilik parkurunda say\u0131l\u0131 istasyonlarda s\u0131\u00e7rama tahtas\u0131, lastik engeli, sa\u011fl\u0131k toplar\u0131na dokunmalar, slalom \u00e7ubu\u011fu ge\u00e7i\u015fleri gibi engelli ge\u00e7i\u015f istasyonlar\u0131ndan adaylar\u0131n bu istasyonlar\u0131 ge\u00e7ebilmeleri i\u00e7in her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zorunlulu\u011fu vard\u0131r. Her istasyonda en az o istasyon hareketinden bir tanesini nizami yapamayan aday bir sonraki istasyona ge\u00e7emez ve diskalifiye edilerek elenir.10) Teknik bir ar\u0131zan\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7bir aday\u0131n fiziki yeterlilik parkuru s\u0131nav\u0131n\u0131 tekrar yapmas\u0131na izin verilmeyecektir.11) Fiziki yeterlilik s\u0131nav\u0131 parkurunda s\u0131nav esnas\u0131nda olu\u015fabilecek herhangi bir sorunda s\u0131nav komisyonu ba\u015fkan\u0131 ve \u00fcyeleri komisyonda g\u00f6revli \u00fcye beden e\u011fitimi \u00f6\u011fretim elaman\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc alarak karara ba\u011flayacakt\u0131r. 12) Adaylar\u0131n parkuru bitirme s\u00fcrelerinde saliseler g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nmayacak yaln\u0131zca saniyeler baz al\u0131narak bitirme s\u00fcresi olarak yaz\u0131lacakt\u0131r. Polis Meslek E\u011fitim Merkezi aday de\u011ferlendirme ve se\u00e7me i\u015flemlerinin bir a\u015famas\u0131 olan fiziki yeterlilik a\u015famas\u0131nda polislik mesle\u011fini icra edecek adaylar\u0131n denge, kondisyon, \u00e7eviklik, \u00e7abukluk, kuvvet ve esneklik a\u00e7\u0131s\u0131ndan polislik mesle\u011fine uygunluklar\u0131n\u0131 \u00f6l\u00e7ecek parkur, yukar\u0131da belirtilen ebat ve etaplardan olu\u015fturulmu\u015ftur. POMEM fiziki yeterlilik parkuru ve zaman\/puan cetveli olu\u015fturulmu\u015f ve ekte sunulan \u015fablonda belirtilmi\u015ftir. Adaylar\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 say\u0131labilmeleri i\u00e7in olu\u015fturulan parkuru erkek adaylar\u0131n 48 saniyede, kad\u0131n adaylar\u0131n 50 saniyede tamamlamalar\u0131 gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha a\u015fa\u011f\u0131 s\u00fcrede tamamlayan erkek adaylar, 42 saniye ve daha a\u015fa\u011f\u0131 s\u00fcrede tamamlayan kad\u0131n adaylar 100 tam puan al\u0131rlar. Fiziki yeterlilik s\u0131nav\u0131 sonucunda 60 puan\u0131n alt\u0131nda alan adaylar y\u00f6netmelik gere\u011fi ba\u015far\u0131s\u0131z say\u0131l\u0131rlar. Fiziki yeterlilik s\u0131nav\u0131nda 60 puan\u0131n alt\u0131nda alan adaylara \u201c0\u201d s\u0131f\u0131r puan verilir. Fiziki yeterlilik s\u0131nav\u0131 komisyonu ba\u015far\u0131s\u0131z adaylar hakk\u0131nda \u201cPolis Meslek E\u011fitim Merkezi \u00d6\u011frenci Aday\u0131 Olamaz\u201d karar\u0131 verir ve ba\u015far\u0131s\u0131z adaylar m\u00fclakat s\u0131nav\u0131na ge\u00e7emezler. Not: Fiziki yeterlilik s\u0131nav\u0131na girecek adaylar spor k\u0131yafetlerini yanlar\u0131nda getireceklerdir.