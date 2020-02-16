16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir temizlik işçisinin çöp zannedip atmak için yerden aldığı poşetten çıkan 119 bin lira sahibine teslim edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Ahmet Gökçe, Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah çöp toplarken yolda gördüğü poşeti kamyona atmak için eline aldı. Bu sırada poşetin içinde desteler halinde para olduğunu fark eden Gökçe ile yanındaki mesai arkadaşları, durumu kurum yetkilileri ve polise bildirdi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, poşetin içindeki 110 bin lira ve 1500 doların, emekli Nurettin Kılıççı'ya (57) ait olduğu belirlendi. Parasını alan Kılıççı, Yenişehir ilçesinden yetiştirmek için hayvan almak üzere Bursa'ya geldiğini aktardı.
HAYVAN SATIN ALACAĞI PARAYI BULAMADI
Hayvan satın alacağı sırada parayı bulamadığını bildiren Kılıççı, "O anda dünya başıma yıkıldı çünkü 25 yıllık birikimim bir anda yok olmuştu. Sonra paramızın temizlik işçisi tarafından bulunduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu. Belediye çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Büyük bir insanlık örneği gösterdiler. Başkan Mustafa Dündar nezdinde tüm ekibe çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
'HER İNSANIN YAPMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞ'
Gökçe ise her insanın yapması gereken bir davranışta bulunduğunu belirterek, "Nurettin amcamız, gecesini gündüzüne katıp çalışmış parasını biriktirmiş. Bir anlık dalgınlıktan dolayı parasını unutmuş. Parasını bulmak da bize nasip oldu. En az Nurettin amca kadar sevindik. Çok mutlu ve huzurluyum" değerlendirmesinde bulundu.
BELEDİYE BAŞKANI DÜNDAR'DAN TEBRİK
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, örnek davranışından dolayı Gökçe ile beraberindeki mesai arkadaşlarını kutladı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni birlikte gezdiği işçilere hediyeler veren Dündar, şunları kaydetti: "Böyle olaylar, bizim için büyük bir imtihan. O anlarda kişilik öne çıkar. Bizim arkadaşlarımız da böyle bir olayda insani hasletlerini gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Paranın sahibi adına da seviniyoruz. Onun da alın teri emeği. Böyle vicdanlı ve duyarlı çalışma arkadaşlarımız olduğu için gururluyuz."
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