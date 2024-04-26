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        Haberler Televizyon 25 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması! Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Kül Masalı

        25 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması!

        Televizyon ekranlarının sevilen yapımları dün akşam da reyting yarışındaydı. Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Kül Masalı dün akşam yeni bölümleriyle seyirci karşısına geçti. Çok izlenen bu yapımlardan hangisinin reyting birincisi olduğu ise merak konusu oldu. İşte, 25 Nisan Perşembe akşamının AB ve total reyting birincisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 09:26 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:30
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        • 1

          Perşembe akşamlarının sevilen dizileri dün akşam da izleyicileriyle buluştu. ldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Kül Masalı yeni bölümleriyle yayınlandı. İşte, 25 Nisan Perşembe akşamının reyting birincisi...

        • 2

          25 NİSAN PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1. İnci Taneleri - Kanal D

          2. Survivor All Star - TV8

          3. Hudutsuz Sevda - NOW

          4. Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

          5. Aldatmak - ATV

          6. İnci Taneleri (Özet) - Kanal D

          7. Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber - NOW

          8. Esra Erol'da - ATV

          9. Hudutsuz Sevda (Özet) - NOW

          10. ATV Ana Haber - ATV

        • 3

          AB REYTİNG SIRALAMASI

          1. İnci Taneleri - Kanal D

          2. Survivor All Star - TV8

          3. Aldatmak - ATV

          4. İnci Taneleri (Özet) - Kanal D

          5. Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

          6. Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber - NOW

          7. Hudutsuz Sevda - NOW

          8. Esra Erol'da - ATV

          9. Kanal D Ana Haber - Kanal D

          10. ATV Ana Haber - ATV

        BURÇLAR

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        Akrep
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        Yay
        Yay
        Oğlak
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