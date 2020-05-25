Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 156.827'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.340 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 25 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs günlük koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı.

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 589 test yapıldı ve 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1307 artarak 97 bin 696'ya yükseldi. Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e yükseldi. Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 28 bin 332 oldu.