Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.
25 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.
24 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı, 24 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 486 bin 569 doz aşı uygulandı.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.
DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 541 bini, Hindistan'da 33 milyon 617 bini, Brezilya'da 21 milyon 308 bini ve İngiltere'de 7 milyon 601 bini geçti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, riskli işlerde çalışanların da Kovid-19'a karşı 3'üncü doz aşı yapılabilecekler listesine eklendiğini bildirdi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19 salgınına karşı dünyanın birlikte mücadelesi etmesi gerektiğini belirterek, "Hepimiz güvende olana kadar hiçbir ülke güvende değil." ifadesini kullandı.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Kovid-19 aşı pasaportlarının karşılıklı tanındığını bildirdi.
Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da süpermarket ve iş merkezlerine Kovid-19 sertifikası ile giriş yapılabilecek.
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 828 ölüm ile virüs kaynaklı "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçerken dört gündür ölüm vakalarında artış yaşanıyor.
Pakistan'ın Sindh eyaletinin Karaçi şehrinde Kovid-19 aşısı yaptırmayan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in önceki gün yasama ve yürütme yetkilerini devralmasının ardından, temmuz ayından bu yana Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan gece sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.
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