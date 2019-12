25. Bond'da ilk fragman

James Bond’un yeni macerasından ilk fragman yayınlandı.

Cary Fukunaga’nın yönettiği Daniel Craig’in son kez 007 olarak kamera karşısına geçtiği No Time to Die’da 'kötü adam'ı ise 'Bohemian Rhapsody'yle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanan Rami Malek canlandırıyor.

Bond 25. macerasında Londra'da Jamaika'ye, Norveç'den İtalya'ya yine maceradan maceraya koşuyor.

Senaryosunda Fleabag dizisiyle adından söz ettiren Phoebe Waller-Bridge‘in de imzası olan No Time to Die'da James Bond, kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışırken yeni bir teknolojiye sahip olan gizemli bir suçluyla karşı karşıya gelecek.

Daniel Craig ve Rami Malek'e Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Jeffrey Wright gibi isimlerin eşlik ettiği No Time to Die 3 Nisan 2020'de vizyona girecek.