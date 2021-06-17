Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in bu yıl “SAĞLIK” alanında verilen ödüle layık görülmelerinin gerekçesi olarak “biyoteknoloji ve Covid-19 aşısının geliştirilmesi konularındaki özverili ve ilham verici çalışmaları ile bu yolla insanlığa yaptıkları olağanüstü ve benzersiz hizmetleri”ni gösterdi.
Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü’nün, bu yıl biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok değerli çalışmalara imza atan, son olarak Covid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle insanlığa hizmet eden bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verilmesi kararlaştırıldı. Vakıf Yönetim Kurulu, 25. Aydın Doğan Ödülü’nün 2020 yılı Mart ayında başlayan koronavirüs salgınının ikinci yılında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanan aşının geliştiricileri Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e verildiğini açıkladı.
Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın Doğan Ödülü’nün 2021 yılında biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok değerli çalışmalara imza atan, son olarak Covid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle tüm dünyaya umut olan değerli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e verilmesini uygun görmüştür. Dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip bu dikkat çekici bilimsel başarının tüm dünya için ilham verici bir örnek olduğu da ayrıca değerlendirilmiştir" denildi.
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Aydın Doğan Ödülü'ne layık bulunmuş olmaktan sevinç ve onur duyduklarını ifade ettiler. Uğur Şahin duygularını şöyle paylaştı: "Aydın Doğan Ödülü, bilimin yaratabileceği farkın takdir edilmesi bakımından büyük bir önem taşıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarına katkıda bulunan, çocukların eğitimini ve onların eğitime eşit erişim sağlamasını destekleme yolunda bu ödülün temsil ettiği misyonun değerli elçileri olarak görülmekten onur duyuyoruz.”
Aydın Doğan Ödülü, Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan adına düzenleniyor ve ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirleniyor.
Ödül pandeminin elvermesi halinde sonbahar aylarında Almanya’da düzenlenecek bir törenle takdim edilecek. Ödül töreninin tarihi Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in yoğun ajandalarına göre daha sonra belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.
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