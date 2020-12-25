25 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 25 Aralık Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak semtler ve mahalleler neler? İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 25 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 25 Aralık Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

25 ARALIK CUMA İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.12.2020 10:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.12.2020 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Kılıçlı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.12.2020 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.12.2020 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.12.2020 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.12.2020 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.12.2020 11:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]