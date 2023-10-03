25. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödülü kabul edilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 25. kez sahiplerini buldu
1997 yılından beri tiyatroyu desteklemek ve geliştirmek amacıyla dağıtılan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde ödül gecesinin sunuculuğunu bu sene Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli üstlendi.
997 yılından beri tiyatroyu desteklemek ve geliştirmek amacıyla dağıtılan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde ödül gecesinin sunuculuğunu bu sene Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli üstlendi.
Bu yıl Afife Ödülleri için yarışan adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in en sahipliğinde 25 Ekim Salı akşamı Arter’de düzenlenen basın toplantısıyla duyurulmuştu. Kazanan sanatçılar Noter huzurunda gerçekleştirilen kapalı oy sistemi ile belirlendi.
25. YAPI KREDİ AFİFE JALE TİYATRO ÖDÜLLERİNDE;
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Cem Yılmazer, 1984 oyunuyla
Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Oğuzhan Balcı, Fosforlu Cevriye oyunuyla
Yılın En Başarılı Hareket Düzeni: Maral Cerenoğlu fosforlu Cevriye oyunuyla
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Eylül Gürcan, Tartuffe oyunuyla
Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı: Burak Etöz ve Cem Yılmazer, 1984 oyunuyla
Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı: Yunus Eski, Talihsiz Çocuk Parkı Yaralanmaları oyunuyla
Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu: Tolga İskit, Çemberimin Anası oyunuyla
Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu: Binnur Şerbetçioğlu, Fosforlu Cevriye oyunuyla
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Hakan Gerçek, Üçüncü Richard Niçin Yaptım oyunuyla
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Özlem Zeynep Dinsel Kızlar Ve Oğlanlar oyunuyla
Yılın En Başarılı Yönetmeni: Murat Daltaban, 1984 oyunuyla
Yolun En Başarılı Oyunu: 1984/Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu
Bu sezon, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan, komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne ise 1923 Müzikali layık görülmüştü.