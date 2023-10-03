25. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

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1997 yılından beri tiyatroyu desteklemek ve geliştirmek amacıyla dağıtılan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde ödül gecesinin sunuculuğunu bu sene Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli üstlendi.

997 yılından beri tiyatroyu desteklemek ve geliştirmek amacıyla dağıtılan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde ödül gecesinin sunuculuğunu bu sene Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli üstlendi.

Bu yıl Afife Ödülleri için yarışan adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in en sahipliğinde 25 Ekim Salı akşamı Arter’de düzenlenen basın toplantısıyla duyurulmuştu. Kazanan sanatçılar Noter huzurunda gerçekleştirilen kapalı oy sistemi ile belirlendi.

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25. YAPI KREDİ AFİFE JALE TİYATRO ÖDÜLLERİNDE;

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Cem Yılmazer, 1984 oyunuyla

Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Oğuzhan Balcı, Fosforlu Cevriye oyunuyla

Yılın En Başarılı Hareket Düzeni: Maral Cerenoğlu fosforlu Cevriye oyunuyla

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Eylül Gürcan, Tartuffe oyunuyla

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı: Burak Etöz ve Cem Yılmazer, 1984 oyunuyla

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı: Yunus Eski, Talihsiz Çocuk Parkı Yaralanmaları oyunuyla

Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu: Tolga İskit, Çemberimin Anası oyunuyla

Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu: Binnur Şerbetçioğlu, Fosforlu Cevriye oyunuyla

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Hakan Gerçek, Üçüncü Richard Niçin Yaptım oyunuyla

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Özlem Zeynep Dinsel Kızlar Ve Oğlanlar oyunuyla

Yılın En Başarılı Yönetmeni: Murat Daltaban, 1984 oyunuyla

Yolun En Başarılı Oyunu: 1984/Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu

Bu sezon, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan, komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne ise 1923 Müzikali layık görülmüştü.