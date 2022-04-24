24 Nisan İSKİ planlı güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu yanıtını arıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Nisan Pazar günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 5 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 24 Nisan Pazar günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 24.04.2022 04:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.04.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.04.2022 08:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.04.2022 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.04.2022 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

24 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,71