İstanbul'da, Ahlak Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler Sarıyer’de ormanlık alanda köpek dövüşü yaptırıp bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, elde edilen bilgiyi araştıran polis, köpek dövüşünün yapılacağı noktayı belirledi.

Sarıyer’de tespit edilen ormanlık alana sabah 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda köpek dövüşü yaptıran Bilal Ş. (24) ile bahis oynayan 23 kişi yakalandı. 9 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelinin dövüş için kullandığı köpeğe el konuldu.

97 BİN 320 TL CEZA YAZILDI

Gözaltına alınan şüphelilere, Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince toplam 97 bin 320 TL para cezası yazıldı. Kumar oyununda ele geçirilen 24 bin 350 TL para ve 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda kopek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa ve 1 adet köpek eğitim ziline el konularak polis merkezine teslim edildi.

Dövüşte kullanılan köpek ise Sarıyer Belediyesine teslim edildi.