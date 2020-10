Tiyatro Festivali Kasım'da 'Perde' diyecek 0:00 / 0:00

24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında hem sahnelerde hem de çevrimiçi platformda tiyatro severlerle buluşuyor. Bu yıl festivalin Onur Ödülleri dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve Belçikalı yönetmen Ivo van Hove’a sunulacak.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nde 14 Kasım–1 Aralık tarihleri arasında yurtdışından ve Türkiye’den toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisi izleyicilerle buluşacak. Bu yıl programında hem fiziki hem de çevrimiçi performanslara yer veren festivalin fiziki performansları COVID-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Babylon, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda gerçekleşecek. Festival programındaki çevrimiçi performanslar ise 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında, festival süresince online.iksv.org adresinde izlenebilecek. Böylece festival, programının çevrimiçi bölümüyle yalnızca İstanbul’dan değil tüm Türkiye’den erişilebilir olacak.

İlk kez tiyatroseverlere hem fiziki hem de çevrimiçi bir program sunan İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl izleyicilerini alışılmışın dışında bir festival deneyimi ile buluşturacak. “Podacto” yapımı iki farklı ses performansından izleyicinin çeşitli araçlarla dâhil olacağı interaktif yapımlara, seyirciyi İstiklal Caddesi’nin unutulmaya yüz tutmuş mekânlarında gezdiren ya da izleyicinin “ev”ini bir galeriye dönüştüren birçok özgün proje bu yıl festivalin programını zenginleştiriyor.

İstanbul Tiyatro Festivali programı pandeminin Türkiye tiyatro sahnesi üzerindeki ağır etkisini biraz olsun hafifletmek amacıyla bu yıl yerli yapımlara geniş yer ayırarak hem fiziki mekânlarda hem de çevrimiçi platformda birçok yerli topluluğa alan açıyor. Pandemi koşulları altındaki hazırlık sürecinde “dijital tiyatro” kavramını da sorgulayan İstanbul Tiyatro Festivali’nin programındaki çevrimiçi performansların büyük bir kısmı ise, dijital platform için özel olarak üretilmiş yapımlar olmalarıyla dikkat çekiyor.

BEN “SEVGİLİ MİLENA” (Kafka ve Milena Mektuplaşmaları)

Festival programında bu yıl kadınları odağa alan birçok oyun bulunuyor: Meltem Cumbul’un oynadığı, Franz Kafka ve Milena Jesenská aşkının günümüze ulaşmamış “eksik parçaları”nı tamamlayan Ben “Sevgili Milena”, Fransız Devrimi’nin bir parçası olmuş ve giyotinle idam edilmiş dört kadını sahnede buluşturan Madam Giyotin, Deniz Kaptan’ın Kadın Hikâyeleri kitabından uyarlanan Tut! Bırak!, erkekler tarafından katledilen kadınların sesini öbür dünyadan duyuran Ölü Kadınlar Diyarı, Yıldız Kenter anısına öğrencileri Mam’Art Tiyatro, Görkem Yeltan ve Ayça Bingöl tarafından sahneye taşınan Ben Anadolu ve yedi kadının, yedi COVID-19 öyküsü anlattığı Her Güne Bir Vaka festivalde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivale Doğru: NDT2’den Dare to Say, 6 Kasım’da festival seyircisiyle buluşacak

Dare to Say

Önceki yıllarda da festivale konuk olan, her gösterisiyle büyük yankı uyandıran Nederlands Dans Theater 2, bu kez canlı yayımlanacak bir dünya prömiyeriyle festivalin ön etkinliği olarak izleyicilerle buluşuyor. NDT 2’nin Dare to Say adlı programı, koreograf Alexander Ekman ve Dimo Milev’in sahneye koyduğu, dünya ile aynı anda İstanbul Tiyatro Festivali seyircisiyle buluşacak olan iki yeni yapıttan oluşuyor. Ekman ve Milev, bu yeni çalışmalarını COVID-19’un getirdiği kısıtlamalara göre uyarlanmış hareket ve koreografilerden yola çıkarak hazırladı. Sezonun ilklerinden olmaz özelliği taşıyan ve canlı yayınlanacak bu gösterimle, seyirciler oturma odalarından Lahey’deki performansın tadını çıkarabilecek. Canlı yayın, gösterinin sahne arkasındaki çekimlerinin de yer aldığı bir giriş bölümünden ve performanstan oluşacak. İstanbul Tiyatro Festivali’nin “Hollanda Seçkisi” başlığı altında 6 Kasım Cuma saat 21.00’de seyirciyle buluşacak bu proje, Hollanda Performans Sanatları Fonu tarafından destekleniyor.



Metin Akpınar’ın yaşam öyküsünü anlatan “İyi ki Yapmışım” festivalde gösterilecek

“İyi ki Yapmışım”

Metin Akpınar’ın altmış yıla yaklaşan kariyerini ekrana taşıyan İyi ki Yapmışım belgeseli, sanatçının kariyerinin yanı sıra tüm yaşamını da mercek altına alıyor. İyi ki Yapmışım; 1940’lar Türkiye’sinin zorlu koşullarından hareketle, alanının en saygın isimlerinden biri haline gelen Akpınar’ın yaşam öyküsünü tanıklıklarla ekrana taşıyor. Tilbe Saran’ın anlatıcılığını üstlendiği yapımda, Demet Akbağ, Umur Bugay, Ferhan Şensoy, Ahmet Gülhan, Dikmen Gürün, Kandemir Konduk, Perran Kutman, Nevra Serezli, Selma Sonat ve Zeynep Oral gibi birçok sanatçı, yazar ve akademisyenin yanı sıra yaşamına tanıklık etmiş dostları, Metin Akpınar’ı anlatıyor. Selçuk Metin’in yönettiği belgeselin senaryosu ise Zeynep Miraç’a ait.

24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülleri üç usta isme sunulacak

Işıl Kasapoğlu

24. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve yönetmen Ivo van Hove’a takdim edilecek. Ödül takdimi ve ödül konuşmaları 14 Kasım Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleştirilecek Açılış Gösterisi öncesi İstanbul Tiyatro Festivali’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanacak. Takdim ve konuşmaları daha sonra, Açılış Gösterisi’nin 21-28 Kasım tarihleri arasında İKSV YouTube kanalından ücretsiz olarak yayımlanacak çevrimiçi gösterimi öncesinde de izlemek mümkün olacak.

24. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri 23 Ekim Cuma günü 10.30’dan itibaren biletix.com üzerinden satın alınabilecek.



24. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI

FESTİVAL ÖN PROGRAMI

DARE TO SAY

ndt.nl 6 KASIM CUMA 21.00

kOmİk



FESTİVALİN FİZİKİ GÖSTERİMLERİ

AÇILIŞ GÖSTERİSİ: DIAGONALE ASCENDANTE

Yapı Kredi bomontiada 14 KASIM CUMARTESİ 20.00 / 15 KASIM PAZAR 15.00 - 20.00

DUMRUL İLE AZRAİL

ZORLU PSM DRAMA SAHNESİ 19 KASIM PERŞEMBE 20.00 / 20 KASIM CUMA 20.00

BEN “SEVGİLİ MİLENA” (Kafka ve Milena Mektuplaşmaları)

DasDas 16 KASIM PAZARTESİ 20.30 / 17 KASIM SALI 20.30

FİŞEKHANE ANA SAHNE 20 KASIM CUMA 20.30 / 21 KASIM CUMARTESİ 15.00

kOmİk

FİŞEKHANE ANA SAHNE 17 KASIM SALI 20.30 / 18 KASIM ÇARŞAMBA 20.30

MADAM GİYOTİN

MADAM GİYOTİN

FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 17 KASIM SALI 20.30

TUT! BIRAK!

MODA SAHNESİ 18 KASIM ÇARŞAMBA 20.30 / 19 KASIM PERŞEMBE 20.30

KISA OYUNLAR / MEKÂNLAR 3

Yapı Kredi bomontiada 4.kat 19 KASIM PERŞEMBE 18.30 – 20.30 / 20 KASIM CUMA 18.30 – 20.30 / 21 KASIM CUMARTESİ 18.30 – 20.30

VİŞNE BAHÇESİ

HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ 19 KASIM PERŞEMBE 20.30

BEN ANADOLU Yıldız Kenter’in Anısına Saygıyla

ZORLU PSM DRAMA SAHNESİ 22 KASIM PAZAR 20.30 / 23 KASIM PAZARTESİ 20.30

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 28 KASIM CUMARTESİ 15.00

FAHRENHEIT 451

FAHRENHEIT 451

FİŞEKHANE ANA SAHNE 23 KASIM PAZARTESİ 20.30



DUBLÖRÜN HİKÂYESİ

MODA SAHNESİ 24 KASIM SALI 20.30 / 25 KASIM ÇARŞAMBA 20.30

MAP TO UTOPIA

BABYLON 25 KASIM ÇARŞAMBA 20.30 / 26 KASIM PERŞEMBE 20.30

IPHIGENIA AULIS’TE

HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ 26 KASIM PERŞEMBE 20.30

BABAMI KİM ÖLDÜRDÜ?

BABAMI KİM ÖLDÜRDÜ?

ZORLU PSM DRAMA SAHNESİ 27 KASIM CUMA 20.30 / 28 KASIM CUMARTESİ 20.30

GOMİDAS

SURP VORTVOTS VORODMAN KİLİSESİ 27 KASIM CUMA 20.30 (Türkçe) / 29 KASIM PAZAR 20.30 (Fransızca)

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Yapı Kredi bomontiada 4. Kat 28 KASIM CUMARTESİ 13.00 – 18.00 / 29 KASIM PAZAR 18.00

UNUTMAK Bir Hatırlama Projesi

İSTİKLAL CADDESİ 28 KASIM CUMARTESİ 15.00 – 18.30 / 29 KASIM PAZAR 15.00 – 18.30 / 30 KASIM PAZARTESİ 17.00 – 20.00 / 1 ARALIK SALI 17.00 – 20.00

FERAMUZ PİS!

FİŞEKHANE ANA SAHNE 29 KASIM PAZAR 18.00 / 30 KASIM PAZARTESİ 20.30

MANHATTAN’IN İYİ TANRISI

MODA SAHNESİ 1 ARALIK SALI 20.30



FESTİVALİN ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİMLERİ

KUĞU GÖLÜ

nitehotel.nl 18 KASIM ÇARŞAMBA 20.00 / 19 KASIM PERŞEMBE 20.00

DOPO LA BATTAGLIA

online.iksv.org 14 KASIM - 1 ARALIK

EFTEN PÜFTEN ŞEYLER

EFTEN PÜFTEN ŞEYLER

online.iksv.org 14 KASIM - 1 ARALIK

HER GÜNE BİR VAKA

online.iksv.org 14 KASIM - 1 ARALIK

LEAR MUTFAKTA

online.iksv.org 14 KASIM - 1 ARALIK

LEAR MUTFAKTA

ANDAN DAHA KISA

online.iksv.org 14 KASIM - 1 ARALIK

OLAĞAN-İÇİ BİR GEZİ

online.iksv.org 14 KASIM - 1 ARALIK

TERKEDİLMİŞ KIYILAR // NEGATİF FOTOĞRAFLAR

online.iksv.org 21 KASIM - 1 ARALIK

VARLIK

online.iksv.org 14 KASIM - 1 ARALIK

BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ

İYİ Kİ YAPMIŞIM

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 22 KASIM PAZAR 15.00