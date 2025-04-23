23 Nisan'da eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi?
Bugün idrak edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Tatil günlerinde nöbetçi eczane sistemi devreye girerken, vatandaşlar nöbetçi eczaneleri nereden sorgulayacağını araştırıyor. İşte, e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı...
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması sebebiyle, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu araştırıyor. Resmi tatillerde hastane ve aile sağlığı merkezlerinin genellikle kapalı olması, ilaç ihtiyaçlarının karşılanması noktasında eczanelerin durumunu daha da önemli hale getiriyor. Peki, 23 Nisan’da eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu? İşte, merak edilen ayrıntılar...
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23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?
23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczaneler kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyaçları için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
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E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI
23 Nisan günü eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.