Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan bugün nöbetçi eczane çalışıyor mu, e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı

        23 Nisan'da eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi?

        Bugün idrak edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Tatil günlerinde nöbetçi eczane sistemi devreye girerken, vatandaşlar nöbetçi eczaneleri nereden sorgulayacağını araştırıyor. İşte, e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması sebebiyle, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu araştırıyor. Resmi tatillerde hastane ve aile sağlığı merkezlerinin genellikle kapalı olması, ilaç ihtiyaçlarının karşılanması noktasında eczanelerin durumunu daha da önemli hale getiriyor. Peki, 23 Nisan’da eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu? İşte, merak edilen ayrıntılar...

        • 2

          23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

          23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczaneler kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyaçları için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

        • 3

          E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

          23 Nisan günü eczaneler nöbetçi sistem ile hizmet verecek. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

          E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        23 Nisan'da aile hekimleri açık mı?
        23 Nisan'da aile hekimleri açık mı?
        23 Nisan’da kargolar açık mı?
        23 Nisan’da kargolar açık mı?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Habertürk Anasayfa