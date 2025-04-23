23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması sebebiyle, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar eczanelerin çalışma durumunu araştırıyor. Resmi tatillerde hastane ve aile sağlığı merkezlerinin genellikle kapalı olması, ilaç ihtiyaçlarının karşılanması noktasında eczanelerin durumunu daha da önemli hale getiriyor. Peki, 23 Nisan’da eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu? İşte, merak edilen ayrıntılar...