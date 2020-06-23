İşte son coronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 188 bin 897 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.974 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU- 23 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS'TE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 496 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1412 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 194 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 474 bin 503 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 941 bin 653 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 778 bin 289 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 194 bin 445'e ulaştı.

- En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 388 bin 225 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 122 bin 611 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 111 bin 348),Rusya (592 bin 280),Hindistan (440 bin 685),İngiltere (305 bin 289),İspanya (293 bin 584),Peru (257 bin 447),Şili (246 bin 963),İtalya (238 bin 720),İran (207 bin 525),Almanya (192 bin 119),Türkiye (188 bin 897),Meksika (185 bin 122),Pakistan (185 bin 34),Suudi Arabistan (161 bin 5),Fransa (160 bin 750),Bangladeş (115 bin 786),Kanada (101 bin 637),Güney Afrika (101 bin 590),Katar (88 bin 403),Çin (83 bin 418),Kolombiya (71 bin 183),Belçika (60 bin 550),Belarus (59 bin 23),İsveç (58 bin 932),Mısır (56 bin 809) ve Ekvador (50 bin 640)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 51 bin 407, İngiltere 42 bin 647, İtalya 34 bin 657, Fransa 29 bin 663, İspanya 28 bin 324, Meksika 22 bin 584, Hindistan 14 bin 15, İran 9 bin 742, Belçika 9 bin 696, Almanya 8 bin 969, Kanada 8 bin 436, Peru 8 bin 223, Rusya 8 bin 206, İsveç 5 bin 122, Türkiye 4 bin 974, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 502, Ekvador 4 bin 223, Pakistan 3 bin 695, Kolombiya 2 bin 310, Mısır 2 bin 278, Güney Afrika 1991, Bangladeş 1502, Suudi Arabistan 1307, Belarus 351 ve Katar 99."