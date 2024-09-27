22 yaşındaki Ceyhun'dan 2,5 yıldır haber alınamıyor

Kabacan, emniyete kayıp ihbarında bulunduklarını, polislerin tüm çabalara rağmen bir ize ulaşamadığını dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Yasemin Kabacan, şöyle konuştu:

"Kaybolmadan bir hafta önce sağlık ocağına giderek tüfek ruhsatı için sağlık raporu aldığını öğrendik. Gittiği gün direkt evden çıkıyor, ilçe meydanında bir bayiden av tüfeği alıyor. Biz orayla da görüştük, firma çalışanları geldiğini söylediler. 'Nasıl kullanabileceğini anlatayım mı?' dediğinde, 'Ağabeylerim yardımcı olur' demiş. Kamera kayıtlarında geldiği ve gittiği görünüyor. İleriye dönük hayalleri vardı. 'Türkiye'de değil de başka yerlerde yaşayacağım, Avrupa'da yaşayacağım' derdi. Hedefleri yüksek çocuktu. O çocuk kalkıp da tüfekle kendine bir şey yapamaz. Yapsa 2,5 senedir muhakkak çıkardı. Yaşamadığım hiçbir şey kalmadı. Başvurmadığım yer kalmadı. Onu çok merak ediyorum. Bir an önce gelmesini istiyorum. Gören varsa Allah rızası için 'Burada gördüm.' diye haber versin, başka bir şey istemiyorum. Ne haldeyse, ne durumdaysa dönsün gelsin. Bir haber versin Allah rızası için başka bir şey istemiyorum. Artık nefes almak istiyorum."