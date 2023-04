HABERTURK.COM

22 Şubat Hangi Burç?

22 Şubat’ta doğanlar su grubuna ait olan balık burcuna mensuptur. Balık burcu Aralığı 20 Şubat’tan başlayıp 20 Mart’a kadar sürmektedir. 21 Mart’ta doğan birey ise Koç burcu olmaktadır.

22 Şubat Burcu Ne?

22 Şubat’ta dünyaya gelen kişilerin burcu balıktır. Yönetici gezenleri Jüpiter ve Uranüs olan balık burçları son derece yardımsever ve duygusaldırlar.

22 Şubat Burcu Özellikleri

22 Şubat’ta doğan balık burçları her zaman kalbinin sesini dinleyerek hareket eder. Mantıklı davranışlar balık burcuna göre değildir. Son derece duygusal olduklarından dolayı hemen her olaydan etkilenebilirler. Sizin umursamayacağınız konular üzerinde balık burçları saatlerce düşünebilirler. Her çevreye kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Yeni arkadaşlıklara kapılara her daim açıktır. İnsanları sevseler de çoğu zaman yalnız kalmayı tercih ederler. Yalnızlığın yaratıcı yönünden faydalanırlar. İnançları çok kuvvetlidir. En zor durumlardan inançları sayesinde kurtulurlar. Hayal dünyaları onlar için kaçış noktasıdır. Gerçekliğin tüm sıkıcılığından hayal güçleri sayesinde kaçarlar. Sinirli yapılarını sakinlikle gizlerler.

22 Şubat Burcu Erkeği

Duygusal ve merhamet temelinde şekillenen balık burcu erkeği son derece yakışıklıdırlar. İlişkilerinin temeli sadakat ve güvene dayanır. Empati yetenekleri de oldukça güçlüdür. Balık burcu erkeleri macera düşkünüdür. Çalışkan ve azimlidirler. Sezgileri güçlü olduğundan dolayı olayların nasıl gelişeceğini önceden tahmin edebilirler. Balık burcu erkekleri ilgi düşkündür. İlgi ve sevginin kendinde toplanmasını sever. Sevilmek ve beğenilmekten hoşlanırlar. Ayrıca sürprizler ve hediyeler de balık burcu erkeğini çok mutlu eder. Duygularını derinden yaşayan balık burcu erkeği karşısındakine o an ne yaşadığını kolay kolay belli etmez. Bu yüzden onun içinde bulunduğu durumu anlamayabilirsiniz. Siz oturup saatlerce konuşsanız dahi sizi sözünüzü kesmeden dinler. Son derece sabırlı bir burçtur. Zaman zaman karamsar olabilirler. Geçmişteki bir olay üzerinde takılı kalabilirler. Her şeyi başarabileceklerine dair içinde bir inanç vardır. Bu yönleri hayalperest yapılarından gelmektedir.

22 Şubat Burcu Kadını

22 Şubat tarihinde doğan balık kadınları duygusallıklarıyla ön plana çıkmaktadır. Uyumlu yapıları vardır. Hayat üzerinden derin anlamlar çıkaran balık kadınlarının mistik konulara ilgisi vardır. Bu onların sezgisel özelliklerinden gelmektedir. Balık burcu kadını iyi bir eş ve dost olabilir. Sezgileri yardımıyla doğru arkadaş ilişkileri kurarlar, bu sebeple çevreleri karakteri sağlam insanlardan oluşur.

22 Şubat Burcu Yorumu

Balık burcu duygusallığı ve sezgisel tarafıyla ön plana çıkan bir burçtur. Mantıksal yaklaşımlar balık burçlarına göre değildir. Hayata duygusal pencereden bakar. Ayrıca merhametli yapıları sayesinde herkese yardım eli uzatırlar. Yaşadıkları duygusal dalgalanmalar daha güçlü olmalarını sağlar. Balık burçları çevreyle son derece uyumlu burçlardır.

22 Şubat Yükseleni Nedir?

22 Şubat’ta doğan bir kişinin yükselenini hesaplayabilmesi için ayrıntılı olarak doğduğu saati bilmesi gerekmektedir. Eğer ayrıntılı olarak doğum saatinizi biliyorsanız yükseleninizi internet üzerinden araştırabilirsiniz.

22 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Mesut Akusta

Oyuncu Bülent Seyran

Tiyatro sanatçısı Suavi Tedü

Türk siyasetçi Ege Bagatur

Kadın basketbolcu Dilara Tongar

Türk futbol hakemi Tolga Özkalfa

22 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Drew Barrymore

Oyuncu Jeri Ryan

İtalyan sinema oyuncusu Giulietta Masina

Yazar Hugo Ball

Basketbolcu Rajon Rondo

