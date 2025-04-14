23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil durumu da gündeme geldi. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan'a bağlı olarak, 22 Nisan'ın tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü yoksa tam bir tatil mi? İşte, detaylar...