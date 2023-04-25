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22 Nisan hangi burç? 22 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Buna ek olarak kadınlarda ve erkeklerde davranışlarına nasıl yansır, bunların hepsinin cevabı hemen aşağıda…

22 Nisan Hangi Burç? Yükseleni Nedir?

22 Nisan burcu ne? Bu ayda ve günde doğanlar Boğa burcudur. Çünkü Boğa burcu 21 Nisan ve 21 Mayıs arasını kapsıyor. Ama yükselen hesaplama söz konusu olduğunda aynısı geçerli değildir. Onun yerine saatler ve dakika önemlidir. 22 Nisan’da saat kaçta doğdunuz?

Eğer 22 Nisan yükseleni nedir merak ediyorsanız şu listeye bakabilirsiniz:

- 02:00- 02:30 arası doğduysanız yükseleniniz Balık,

- 05:00- 06:30 arası doğduysanız İkizler,

- 09:30- 11:30 arasında doğduysanız da Aslan olacaktır.

Her saat için burçlar değişiyor. Bu sebeple doğum saatinizi öğrenin ve hesaplamanızı yapın. Örneğin, 22 Nisan’da saat 07:45’te doğduysanız burcunuz Boğa iken yükselen burcunuz da Yengeç olacak. Bu sebeple hem Boğa hem de Yengeç özellikleri taşıyabilirsiniz.

22 Nisan Burcu Özellikleri

Grubu Toprak olan Boğa burcu, sakin ve yönetici özellikleriyle bilinirler. Genelde Boğa burcu olanlar bu özellikleri taşırlar ve aynı zamanda sahiplenicidirler. Buna ek olarak kadınlar ve erkekler farklı özellikler gösterebilir. Öncelikle 22 Nisan burcu erkeği özelliklerine bakalım:

- Sakin bir yapıları vardır

- Korumacıdırlar

- Sevdikleri zaman sonuna kadar çabalarlar

- Sıcakkanlıdırlar ve insanlar tarafından sevilirler

- Çaba gösterirler, aynı zamanda başkalarına da yardım ederler

- Yalnız yaşamayı da sevmezler

Buna karşılık 22 Nisan burcu kadını da şu özelliklere sahiptir:

- Yaşam enerjileri yüksektir.

- Ailesine ve sevdiklerine düşkündürler.

- Sevdikleri zaman onlar da sonuna kadar uğraşırlar

- Yönlendirmeyi, yönetmeyi severler

- Araştırmayı severler ve sürekli yeni tanıdıkları insanları araştırırlar, onları öğrenirler.

- Ama hayatlarına da çok az insan alırlar.

22 Nisan Burcu Yorumu

Astrologlar günlük olarak burç yorumlarlar. Bu sebeple 22 Nisan burcu yorumu da merak ediliyor. Maddi anlamda bazı zorluklar yaşamanızın yanı sıra kendinize çeki düzen vermeniz gerektiğiyle ilgili yorumlar bulunuyor. Aynı zamanda Boğa burcu olanlar, bu sıra yanlış insanlarla da tanışabilirler. O yüzden yeni birileriyle tanışacak olursanız çok dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın.

Araştırmacı özelliğinizi ortaya koyun ve yanınızdaki kişilerin kimler olduğunu iyice öğrenin.

22 Nisan'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Ünlülerden hangilerinin sizinle aynı gün doğduğunu da merak ediyor olabilirsiniz. Türk ve yabancı ünlüler arasında 22 Nisan’da doğan çok fazla isim bulunuyor. Peki bu kişiler kimler?

- Fikret Kuşkan

- Sezin Akbaşoğulları

- Musa Uzunlar

- Zeynep Mansur

- Sinan Bakış

- Özge Özacar

- Mustafa Etoğlu

Aynı zamanda 22 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular da şu şekilde:

- Shelvin Mack

- David Luiz

- Amber Heard

- Michelle Ryan

- Mark van Bommel

- Nicolas Douchez

- Shavo Odadjian

İşte bütün detaylarıyla 22 Nisan burcu ne ve yükseleni nedir? Hesaplaması nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir gibi soruların cevaplarını aktardık. Eğer Boğa burcuysanız yükseleninizi de öğrenerek özelliklerine bakabilirsiniz. Böylece hangi burcun özelliklerini daha fazla taşıdığınızı bulabilirsiniz. Hem sizin için daha faydalı olacak hem de burcunuza olan yakınlığınız artacak.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos