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Konya Cuma namazı saati, Konya il genelinde 22 Mart günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Konya Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 22 Mart Konya Cuma namazı saati kaçta? İşte, Konya Cuma namazı saati...
KONYA CUMA NAMAZI SAATİ - 22 MART
Konya Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını Konya'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından Konya Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 22 Mart Konya Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen Konya Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...
Konya Cuma namazı saati: 13.02
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|22 Mart 2019 Cuma
|05:24
|06:45
|13:02
|16:28
|19:10
|20:26
|23 Mart 2019 Cumartesi
|05:22
|06:43
|13:02
|16:29
|19:11
|20:27
|24 Mart 2019 Pazar
|05:20
|06:42
|13:02
|16:29
|19:12
|20:28
|25 Mart 2019 Pazartesi
|05:19
|06:40
|13:01
|16:30
|19:13
|20:29
|26 Mart 2019 Salı
|05:17
|06:38
|13:01
|16:30
|19:13
|20:30
|27 Mart 2019 Çarşamba
|05:15
|06:37
|13:01
|16:30
|19:14
|20:31
|28 Mart 2019 Perşembe
|05:14
|06:35
|13:00
|16:31
|19:15
|20:32
"KUR'AN VE SÜNNET BİR BÜTÜNDÜR"
Aziz Müminler!
Okuduğum âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!"
Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir."
Muhterem Müslümanlar!
İnsanoğluna karşı çok merhametli olan Rabbimiz, onu dünya hayatında yalnız ve desteksiz bırakmamıştır. Kullarına doğru yolu göstermek üzere peygamberler göndermiş, hidayet rehberi kitaplar indirmiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik vazifesi hâtemü'l-enbiyâ Muhammed Mustafa (s.a.s) ile sona ermiştir. Hz. Âdem ile başlayan ilâhî mesaj, Peygamberimize indirilen Kur'an-ı Kerim'le taçlanmıştır.
Kıymetli Müminler!
Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen son ilâhî hitaptır. Cenâb-ı Hakkın sözü, kelâmıdır. Okunması ibadet olan Kitâp'tır. Hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı, helal ile haramı birbirinden ayıran Furkân'dır. Ruha ve bedene şifa, ahlâkî hastalıkları tedavi eden devadır. Dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını gösteren hüdâdır. İnsana yaratılış gayesini hatırlatan Zikir'dir.
Muhterem Müminler!
Sünnet, Sevgili Peygamberimizin hayat tarzı, sözleri, fiilleri ve onaylarıdır. Kur'an, bize imanı ve yalnızca Allah'a kul olmayı emretmiş; sünnet, imanın hakikatlerini öğretmiştir. Kur'an, bize imanımızın gereği olan ibadetleri emretmiş; sünnet, bu ibadetleri nasıl yapacağımızı göstermiştir. Kur'an, bize güzel ahlâkı emretmiş; sünnet ise erdemli bir hayata model olmuştur.
Değerli Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s),âlemlerin Rabbinden aldığı vahyi insanlara hem tebliğ etmiş hem de açıklamıştır. Onun güzide yaşantısı, Allah'ın rızasına uygun yaşayan iyi bir Müslüman olmak için önümüzdeki en güzel örnektir. Şu geçici dünyada ve kalıcı ahiret yurdunda huzura ermek istiyorsak, tek çaremiz Peygamberimizin sünnetine uymak, onun gibi yaşamaya, onun gibi düşünmeye ve onun gibi davranmaya çalışmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade edilmiştir: "Andolsun, Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır."
Kıymetli Müslümanlar!
Resûl-i Ekrem Efendimiz, O'na peygamberlik görevi veren Rabbimizin kontrolü altında yaşamış, bir insan olarak kimi zaman en küçük bir hata işlediğinde bile Rabbimiz tarafından hemen uyarılmıştır. Kur'an'ın
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