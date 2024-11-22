Kasım ayında 22'nci güne girildi. Bu kapsamda 22 Kasım'da kutlanan özel günler gündemi gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 22 Kasım ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...