21. Yüzyılın en iyisi 'Kan Dökülecek'

10- TEAM AMERICA: WORLD POLICE (2004)



Trey Parker'ın Matt Stone, ve Pam Brady ile birlikte yazdıp yönettiği film popüler bir Broadway aktörü olan Gary Johnston'ın bir elit terör temizleme organizasyonu olan Team America tarafından görevlendirmesi sonrası arkadaşlarıyla birlikte atıldığı maceraları konu alıyor.