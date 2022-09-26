Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup sona erdi. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 21'inci kez düzenlenen organizasyonda dört gün boyunca kıyasıya bir rekabet yaşandı. 10 farklı ülkeden toplam 900 yerli ve yabancı sporcu Bosphorus Cup'ta yarıştı. Caddebostan Açıkları'ndaki son yarışın ardından Bosphorus Cup'ta kupanın yeni sahibi Coca Cola İçecek - DAS - A35 oldu. İkinciliği Jumbo - Farrfara- Farr 40, üçüncülüğü ise Arkas Blue Moon - Mat1220 elde etti.
Eşsiz kupanın sahibi Coca Cola İçecek - DAS - A35
21'inci kez düzenlenen Bosphorus Cup'ta zafere ulaşan Coca Cola İçecek - DAS - A35 takımı, Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, yedi kilogram ağırlığındaki gümüş ve kristal malzemelerle üretilen eşsiz kupanın bir yıl boyunca sahibi oldu. Ayrıca Bosphorus Cup'ta dereceye giren takımlara Miles&Smiles'tan toplam 1 milyon Mil hediye edildi.
Zirve için yaşanan rekabet nefes kesti
BCT 2 kategorisinde ise Selim Kakış'ın dümende olduğu ZACAPA A-35 ipi göğüsledi. CRUISER'da dümende Sancan Çokacar'ın bulunduğu Puff Doğan Sailing Dufour 24 P zirvede yer aldı. ORC 1'de Michalis Belegris'in dümende olduğu Team Code Zero - Grand Soleil 42 R, ORC 2'de ise dümende Mehmet Dinçay'ın yer aldığı Ebruli - KIS Global Yelken Takımı birinci oldu.
Arıbaş: En önemli yelken yarışında kazandık
Coca Cola İçecek – DAS – A35 takımının dümencisi Yaşar Doğa Arıbaş, Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon’un teslim ettiği kupanın ardından yaşadığı büyük zaferle ilgili, "Bosphorus Cup için çok hazırlandık. Rekabet seviyesi Bosphorus Cup’ta çok yüksekti. Bosphorus Cup, yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en önemli yelken yarışlarından biri olarak kabul ediliyor. Yelkencilerin iple çektiği bir yarışta ipi göğüslemek büyük gurur veriyor. Bu rüzgar şartları da bizim için çok uygundu. Rekabet ettiğimiz tüm sporculara, organizasyonda katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
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