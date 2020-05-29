Yirmilik diş 17-21 yaşları arasında gelişimin tamamlayıp ağızda yer alan 3 büyük azı dişleridir. Doğru hizalanmadıysa komşu dişlere ve çene kemiğine zarar verebilir. Kemik yoğunluğuna göre dişin kök anotomisine bağlı olarak bu dişler ya tamamen çıkabilir ya da çene kemiğinde tamamen ve yarı gömülü kalabilirler. Yirmi yaş dişleri, bazen gömülü kalması ya da tamamen dışarı çıkamaması nedeniyle sorunlara yıl açabilir. Diş hekimi çekilen röntgen yardımıyla yirmilik dişin konumu ve hizalanması hakkında bilgi verip, gerekirse ağız cerrahına da gönderebilir. Ciddi bir sorun varsa, yirmilik dişlerin çıkarılması önerilebilir. Ağrı sorunu olup olmadığı, dişin çene kemiğine ne kadar gömülü olduğu ve komşu dişe olan teması değerlendirilir.
Gömülü 20’lik diş çıkmaya çalışırken üst çenede kulak bölgesi, şakaklar, alt çenede çene altı ve boyuna kadar ağrı hissettirebilir. Lenf bezlerinde de şişlik ve hassasiyet oluşturabilir. Böyle durumlarda hekime başvurmak şarttır. Hekimin verdiği ilaç kullanıldıktan sonra ağrısı geçen dişlerin en kısa sürede çekilmesi gerekir. Devamlı sorun oluşturan ama sorunu antibiyotik ilaçlarla bastırılan yirmilik dişlerin çevresinde kist olup çene kemiğini zayıflatabilir.20’lik dişler kolayca iltihap ve apse yapabilen, çürüyen dişlerdir. Bu yüzden diş hekimlerinin % 99’u 20’lik dişlerin bir an önce çekilmesini önerirler.
Yirmilik diş ağrısının çeşitli nedenleri vardır. Hem çıkarken, hem de çürüdüğünde çok ağrı yapan Yirmilik dişler, ağızda en arkadadır, bazı insanlarda yirmili yaşlarda çıkarlar, çenede boş yer olmadığından, yan eğri şekilde damakta büyür ve ağrılı bir süreç yaşatır. Dişler sıkılaşıp, yirmilik dişe yer açarlar, bu esnada oluşan baş ağrısı, bilhassa gece geç saatlerde çok hissedilir. 4-5 dakika karanfil çiğnenebilir.
Diş ağrılarının genelinde önerilebilecek geçici tedavi karanfil yağının pamukla ağrıyan dişin üstüne konulmasıdır. En kısa zamanda diş hekimine gitmek şarttır, çünkü diş ağrıları kalp sorunlarından kulak ağrısına dek pekçok ağrı ve hastalığı tetikler.
Diş ağrısı; dişteki çürük, diş minesi aşınması, diş eti iltihabı vb nedenlerden kaynaklanır. Diş apseleri, gömülü dişer (yirmilik dişler),sinüzit gibi ağız dışı hastalıktan da kaynaklanır.
Diş ağrısı, çene ağrısını da tetikler. 20 yaş dişi çene ağrısını da beraberinde getirir. Bilhassa 20 yaş dişi çıkarken kulak altı ve çene arasındaki bölge ile, göz ve şakak bölgesinde şiddetli ağrı ve şişlik görülebilir. Dişler fırçalanıp, yemek artıkları temizlenmelidir. Kürdan ve diş ipi kullanılmalıdır. Yüksek yastık kullanmak da, diş ağrılarına iyi gelir.
20’lik Diş Ağrısına ne iyi gelir?
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