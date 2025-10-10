2026 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu, binlerce yükümlünün gündeminde. Memur maaş katsayısına göre yılda iki kez güncellenen bedelli ücreti, Temmuz 2025 döneminde yapılan zamla birlikte yükselmişti. Şimdi ise dikkatler, Ocak 2026’da açıklanacak yeni oranlara ve bu zamla birlikte bedelli askerlik tutarında yaşanacak değişikliğe çevrilmiş durumda. İşte konuya dair detaylar...