2025 zamlı IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından getirilen telefon kaç TL'ye kayıt edilecek?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.