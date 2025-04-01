2025 YKS ne zaman? AYT, TYT ve YDT tarihleri nedir?
Milyonlarca liseli öğrenci, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için YKS sınavına girecek. 13 Mart Perşembe günü geç başvuru sürecinin de tamamlanmasının ardından şimdi gözler YKS'nin yapılacağı tarihe ve sınav giriş belgelerine döndü. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte, TYT, AYT ve YDT sınav tarihi...
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YKS başvurularının tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci sınav için geri sayıma başladı. Üç oturumla yapılacak sınavla beraber, öğrenciler istedikleri üniversiteye gitmek için yarışacak. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak, ÖSYM sınav giriş belgesini açıkladı mı?
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2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
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2025 YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM henüz YKS sınava giriş belgelerini erişime açmadı. Sınav giriş belgelerinin Mayıs ayında erişime açılması bekleniyor.
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YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.