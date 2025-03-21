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        Haberler Bilgi Gündem 2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları ne zaman, kaç dakika sürecek, kaçta başlayacak, kaç kişi katılacak, sonuç tarihi nedir?

        2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        2025-TUS ve 2025-STS Tıp Doktorluğu sınavları için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "2025-TUS" 14 il ve 15 sınav merkezinde, "2025-STS Tıp Doktorluğu" ise yalnız Ankara'da iki sınav şeklinde yapılacak. Peki, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları ne zaman yapılacak, kaç soru sorulacak? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:58
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        • 1

          2025-TUS ve 2025-STS Tıp Doktorluğu sınavları binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 adayın katılacağını bildirdi. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Peki, sınav ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        • 2

          TUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu) 1. dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

          2025-TUS 1. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak.

        • 3

          SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Her iki sınavın da sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          SINAVA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

          ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 adayın katılacağını bildirdi.

          İki aşamada gerçekleştirilecek 2025-STS Tıp Doktorluğu'na ise toplam 1471 adayın katılacağını belirten Ersoy, 121 bina ve 2 bin 187 salonda yapılacak sınavlarda 7 bin 532 görevlinin yer alacağını aktardı.

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