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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 pasaport-ehliyet-IMEI yurt dışı telefon harcı, vergi, trafik cezası, araç muayene ücreti, MTV ne kadar oldu?

        Yeniden değerleme oranı belli oldu! 2025 zamlı harç ve cezalar ne kadar oldu?

        Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlerdeki artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu. Böylece pasaport, araç muayene ücreti, trafik cezası gibi birçok kaleme zam geldi. İşte, 2025 zamlı harç ve ceza ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 08:26 Güncelleme: 06.11.2024 - 08:26
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        • 1

          TÜİK Ekim enflasyon verilerini açıkladı ve yeniden değerleme oranı da belli oldu. Gelecek yıl için yüzde 43,93 olarak açıklanan oran pasaport ücreti, trafik cezası, ehliyet harcı gibi birçok kalemi etkiliyor. İşte, 2025 yılıda uygulanacak zamlı harç ve cezaların tam listesi...

        • 2

          EN UCUZ MTV 4.834 TL OLACAK

          Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.834 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıkacak.

        • 3

          2025 PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

          Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

          6 aya kadar: 2.359 TL (1.639 TL)

          1 yıl: 3.448 TL (2.396.660 TL)

          2 yıl: 5.631 TL (3.912 TL)

          3 yıl: 8.000 TL (5.558 TL)

          3 yıldan fazla: 11.274 TL (7.833 TL)

        • 4

          2025 EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

          Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.308 TL’den 1.883 TL’ye yükselecek.

        • 5

          2025 YURT DIŞINDAN GETİRİLEN IMEI KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?

          Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç geçen yıl temmuz ayında 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırıldığında ise 31.692 TL olmuştu. 20225 yılında ise yurt dışından getirilen cep telefonunun IMEI kaydı yaptırılırken 45.614 TL harç ödenecek.

        • 6

          2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

          Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek.

        • 7

          TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

          Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

          Buna göre, 2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak:

          Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 2.168 TL (1.506 TL)

          Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL (6.439 TL)

          Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL ( 690 TL)

          Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL (1.380 TL)

          Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL (4.069TL)

          Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 9.267 TL (6.439 TL)

          (Parantez içi rakamlar 2024 yılına aittir)

        • 8

          YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

          Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı her yıl TÜİK'in Kasım ayının ilk haftasında açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oluyor.

          Her yıl sene sonunda netleşen Yeniden Belirleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı ayına göre ÜFE'de kaydedilen ortalama fiyat artış oranını ifade eden bir veridir ve yeni senede uygulanacak pek çok vergi, ceza ve harç kalemi Yeniden Değerleme Oranı üzerinden belirleniyor.

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