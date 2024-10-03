2025 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne olacak? Temmuz-Aralık enflasyon farkı yüzde kaç olabilir?
Milyonlarca emekli ve memur, 2025 Ocak maaş zammını bekliyor. TÜİK'in Eylül enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz – Eylül dönemindeki enflasyon farkı da ortaya çıktı. Öte yandan, OVP'deki enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde olabilecek emekli ve memur maaş senaryoları da gündeme geldi. Peki, 2025 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne olacak? İşte, detaylar...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece Temmuz-Eylül dönemi enflasyon farkı ortaya çıktı. Aynı zamanda Orta Vadeli Program'da belirtilen yıllık enflasyonun gerçekleşmesi halinde emekli ve memur zammı maaş senaryoları da oluşmaya başladı. Peki, 2025 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne olacak? İşte, detaylar...
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2025 OCAK SSK, BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI NE OLUR?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.
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TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİNDE MEMURLARA ENFLASYON FARKI DOĞMADI
Memur maaşlarına Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Temmuz – Eylül dönemindeki enflasyon yüzde 8,92 oranında kaldığı için memurlar açısından üç aylık dönemde enflasyon farkı doğmadı.
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YILLIK ENFLASYON OVP'YE GÖRE OLURSA MEMURA ENFLASYON FARKI YÜZDE 3,14
Ancak, yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa Ocak ayında memurlar açısından 3,14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Memur maaşlarına ayrıca yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaş zammı ocak ayında yüzde 9,32 olacak.
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak Ocak ayında aynı oranda artırılacak.