2025 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TCMB enflasyon beklenti anketi tahminleri ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri, hem vatandaşlar hem de piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Nisan 2025 enflasyon oranının açıklanmasına kısa bir süre kala, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Nisan ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ekonomi çevrelerinin yakından incelediği ankette, yıl sonu enflasyon tahminleri ve kısa vadeli beklentiler öne çıktı. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman duyurulacak? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
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Ekonomik gündemin en yakından takip edilen başlıklarından biri olan enflasyon verileri, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Nisan 2025 enflasyon verisinin duyurulmasına kısa bir süre kalırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da ekonomistlerin ve piyasa aktörlerinin beklentilerini yansıtan Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Nisan ayı sonuçlarını paylaştı. Peki, TÜİK Nisan ayı enflasyon verisini ne zaman açıklayacak, beklentiler hangi yönde şekilleniyor? İşte konuya dair tüm detaylar...
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NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda takip eden pazartesi günü duyuruluyor. Bu kapsamda; Nisan ayı enflasyon oranı rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
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BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON 10 AYDIR DÜŞÜYOR VE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi. Şimşek, enflasyonun 10 aydır düştüğünü, düşmeye de devam edeceğini belirterek, "Bu konuda çok güçlü bir siyasi irade ve çok güçlü bir programımız var." dedi.
Dünyada ciddi yapısal sorunların olduğunu ama Türkiye'nin bu zorluklara karşı daha avantajlı konumda bulunduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"Avantajlarımızı kalıcı kazanımlara dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle de Haziran 2023'ten bu yana makroekonomik istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek, mali disiplini güçlendirerek reformlar için bütçede alan yaratmak, cari açığı azaltarak makro finansal kırılganlıkları minimize etmek ve nihayetinde verimliliği, rekabet gücünü ve potansiyel büyümeyi artırarak, yapısal dönüşümü hayata geçirmek."
Son dönemdeki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemdeki piyasa dalgalanmaları beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabilir ancak hedef aralığının içinde kalacağımıza inanıyoruz. Lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandı ancak yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçişgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Petrol fiyatları da ciddi şekilde geriledi. Bu da kur kaynaklı etkileri telafi edebilir. En önemlisi finansal koşullardaki sıkılaşma başlı başına aslında dezenflasyonisttir."
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"ENFLASYONU TEK HANELİ SEVİYELERE DÜŞÜRMEK ÖNCELİĞİMİZ"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington’da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Değişen Küresel Likidite Koşulları Karşısında Merkez Bankacılarının İkilemleri" başlıklı oturumda konuştu.
Programa olan güven ve elde edilen sonuçların enflasyon beklentilerinin hem piyasa profesyonelleri hem de hane halkı ve firmalar düzeyinde iyileşmesini sağladığını aktaran Karahan, enflasyon verilerine bakıldığında Mayıs 2024'teki yüzde 75 seviyesinden Mart 2025'te yüzde 38,1'e kadar düştüğünü kaydetti.
Karahan, "Yıllık enflasyon son 10 aydır art arda düşüyor ve enflasyonun ana göstergeleri de fiyat baskılarında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor." dedi.
Bu başarılara rağmen hala bazı zorluklar olduğuna da işaret eden Karahan, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek önceliğimiz. Enflasyonun özellikle hizmet kalemlerinde yapışkan olduğu görülüyor ve bunun nedeni zamana bağlı fiyatlandırma ile geriye dönük endekslemedir. Ancak manşet enflasyon düştükçe bu alanda da daha çok iyileşme görmeyi bekliyoruz." diye konuştu.
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İSTANBUL'UN ENFLASYONU NİSAN AYINDA YÜZDE 47,21 OLDU
İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu belli oldu. 2025 Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,21 olarak gerçekleşti. 2024 Nisan ayına göre 2025 Nisan ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.
2025 Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 13,59, Konut Harcamaları grubunda yüzde 6,66, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 5,22, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 3,93, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 3,74, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 3,15, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 3,12, Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 2,29, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 2,13, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 2,03, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 1,57 artış izlenirken Eğitim Harcamaları grubunda değişim izlenmedi.
İstanbul’da 2025 Nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Giyim Harcamaları grubunda mevsimsel değişime bağlı olarak, Konut Harcamaları grubunda bazı ürünlerde kamu kaynaklı olarak, Haberleşme, Lokanta ve Oteller, Çeşitli Mal ve Hizmetler gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde ise piyasa koşulları bağlı olarak ve Gıda Harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel değişimlere bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.
2025 Nisan ayında en yüksek grup artışı Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda (yüzde 13,59) izlendi.
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NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI!
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.
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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,12 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 34,55 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,31’inin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 32,31’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 44,62’sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,98 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 35,75 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 25,96 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 12,28‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 38,60‘ının beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 29,82‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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