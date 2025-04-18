2025 Nisan ayı, temettü gelirlerini takip eden yatırımcılar için hareketli geçiyor. Nisan ayında 23 farklı şirket, hisse başına temettü dağıtacağını açıkladı. Kâr payı takvimini titizlikle takip eden yatırımcılar, ödeme tarihleri ve dağıtım yapacak şirketleri araştırıyor. Peki, Nisan 2025'te hangi şirketler temettü ödemesi yapacak ve bu ödemeler ne zaman hesaplara yansıyacak?