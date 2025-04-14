Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ritüelleri nelerdir, nasıl kutlanır?
Hıdırellez, Türk kültüründe ve Orta Doğu ile Balkanlar'da kutlanan önemli bir bayramdır. Bu bayram, Hızır ve İlyas peygamberlerinin bir araya geldiği ve baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen gün olarak kabul edilir ve her sene çeşitli ritüellerle kutlanır. Peki, Hıdırellez ne zaman ve kutlama ritüelleri neler? İşte, detaylar...
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Hıdırellez, Türk kültüründe ve Orta Doğu ile Balkanlar’daki pek çok halkta kutlanan, baharın gelişi ve bereketin sembolü olan geleneksel bir bayramdır. Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır. Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanacak, gelenekleri nelerdir? İşte, detaylar...
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HIDIRELLEZ ANLAMI VE KÖKENİ
Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Halk inanışına göre, Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren iki manevi kişiliktir. 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır ve bu yüzden bu gece kutsal kabul edilir.
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HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?
Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır.
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HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?
Dilek Tutma: Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.
Ateşten Atlamak: Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.
Hıdırellez Sofrası: Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.