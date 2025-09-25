Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunduğu doğum yardımı desteği, Eylül ayında da ailelerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için koşulsuz şekilde yapılan bu ödemeler, çocuk sayısına göre farklı tutarlarda hesaplara yatırılıyor. Peki, Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hangi gün ailelerin hesaplarına geçecek? İşte konuya dair en güncel bilgiler…