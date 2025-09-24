2025 OCAK-EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANLARI

Her ay enflasyon rakamları ile beraber, kira artış oranı da belli oluyor. 2025 yılı Ocak-Eylül ayında kira artış oranları şöyle gerçekleşti;

Ocak - Yüzde 58,51

Şubat - Yüzde 56,35

Mart - Yüzde 53,83

Nisan - Yüzde 51,26

Mayıs - Yüzde 48,73

Haziran - Yüzde 45,80

Temmuz - Yüzde 43,23

Ağustos - Yüzde 41,13

Eylül - Yüzde 39,62